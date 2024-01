Siempre acabo cayendo en el romanticismo que nada tiene que ver con ser aficionado de este equipo, pero es que es imposible no hacerlo por inverosímil. Me vais a perdonar en esta ocasión. El Almería va a jugar en el Santiago Bernabéu. Hace unos meses lo hizo en San Mamés o el Sánchez-Pizjuán. Todavía queda por visitar el Benito Villamarín o Anoeta. Lo que era impensable solo hace unos años se ha convertido en realidad. Quizás por eso duele todavía más la situación del conjunto indálico. En pocos meses se puede pasar de estar en la élite a regresar a Segunda División. No deja de ser nuestro lugar por idiosincrasia, ciudad y afición, aunque lo cierto es que el proyecto solo se enmarca en la máxima categoría. Con el mercado activo y con varias piezas todavía por embarcar en el navío rojiblanco, puede que sea tarde para no hundirse en alta mar con un importante desembolso gastado el pasado verano y la sensación que nada ha acabado de salir. Ahora bien, queda poco que ganar por una parte. Los jugadores afrontan los partidos con unos rivales inquietos por la posibilidad de ser los primeros en caer contra un colista que no ha ganado ningún partido. Por la otra, el premio en caso de lograr la machada sería histórico, con una salvación que, en estos momentos, ni el más optimista cree que se pueda lograr. En estos meses, han pasado más trenes por Almería para reengancharse y tener opciones que los que suelen transitar por la estación. Ninguno ha sido aprovechado hasta ahora, con ejemplos como Celta, Valencia, Las Palmas o Mallorca. aunque el destino está dejado con vida a este equipo incomprensiblemente. El Alavés visita a finales de enero el estadio de los Juegos Mediterráneos. Otra vez se escuchará aquello de ‘la última bala’, ‘la oportunidad’ o ‘’la verdadera final’. Pues que queréis que os diga, volveré a ser un romántico de este equipo. Qué más dará ya a estas alturas. Elijo ser engañado nuevamente antes de estar anestesiado durante cinco meses. Lo siento, espero que esto también me lo perdonéis.