Cuando todo vale

La UD Almería volvió a sorprender esta semana en sus redes sociales con la publicación de una canción que pretende calar en la afición. Este tema no solo vuelve a pintar al león como la mascota de la entidad, sino que la letra, sin ninguna algarabía, compuesta por palabras simples y frases sencillas, como dirigida a niños de preescolar, finaliza con un "con Turki seremos campeones, Almería", con la imagen del mandatario para despedir el vídeo. Llamó la atención que este anuncio se hizo de madrugada. Como no queriendo hacer ruido. Casi pidiendo perdón. Quizás sea porque el responsable de las redes sociales del club es tan consciente del disparate como lo es cualquier aficionado con sentido común. Desde que la nueva propiedad llegó, han sido varios los movimientos que, sin suponer grandes cambios por separado, sí han modificado algo la identidad del club. Decía El Assy en la interesante entrevista que concedió a este periódico -se agradecen estas piezas periodísticas alejadas del buenismo de la emisora oficial- que le llamaba la atención que "los fans aquí no tienen unas expectativas muy altas y, pese a perder un partido, te dan las gracias. Me dan las gracias hasta cuando perdemos". La falta de exigencia no es ninguna noticia en Almería. Conscientes de esta pasividad reinante, la nueva propiedad ha podido imponer sin problemas un león como mascota del club, ha confeccionado sonrojantes tifos o banderas con la cara de Turki Al Sheikh o, incluso, planteó cambiar el escudo y los colores del equipo. La última, encasquetarnos esta canción que termina alabando al jeque y que sonará antes de los partidos, eclipsando al himno. Siempre quedará la duda de cómo actuarían en esta situación otras aficiones centenarias y con cultura futbolística. Quizás lo harían igual, tragando con todo y dejándose cegar por la lujuria. O a lo mejor no lo permitirían, sacando amor propio y oponiéndose a estas excentricidades. Si optasen por esto último, en Almería no seríamos su mejor ejemplo. Aquí todo nos vale.