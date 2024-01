No todo vale

No son tiempos fáciles por los que pasa nuestra sociedad hoy en día, pareciendo estar todo justificado. Nos encontramos en un momento en el que poco importa el tener razón o no, sino tan solo el prisma con el que se miran las cosas. Aquella jugada que hoy decimos que claramente nos parece falta mañana decimos que no lo es si el que la comete es nuestro equipo. Lo que un día parece totalmente lógico al siguiente lo calificamos como el mayor atraco de la historia. Si eres del Real Madrid todo lo que haga el conjunto blanco te parece maravilloso y todo lo que haga el FC Barcelona lo peor del mundo y viceversa, como si llevaramos una venda en los ojos que nos nublara la visión. Lo único que importa es la bufanda que llevamos puesta y los colores con los que nos identifiquemos. Este pasado fin de semana teníamos que ver como el encuentro que el Almería B disputaba en Torre del Mar tuvo que ser parado unos minutos después de que un aficionado, si es que así se le debería considerar, amenazara de muerte a uno de los árbitros asistentes. Lo que de normal sería inadmisible en el mundo del deporte, no fueron pocos los comentarios en redes alabando la actitud de dicho espectador, justificando por tanto la violencia sobre el colectivo arbitral, olvidando o, mejor dicho, queriendo olvidar que también son personas y pueden hacer mejor o peor su trabajo, pero sin la intención de perjudicar al equipo de turno. No será este periodista quien diga que todo lo que rodea al colectivo arbitral es perfecto, pero de ahí a la violencia, tan presente hoy en día en las gradas, hay una considerable distancia. Uno espera que el día de la mañana no nos llevemos las manos a la cabeza si presenciamos alguna situación parecida a la vivida en otros países como sucedió hace no tanto en Turquía donde un presidente bajón al terreno de juego y acabo agrediendo al árbitro del encuentro. El tan conocido “el fin justifica los medios” de Nicolás Maquiavelo llevado a la práctica en nuestros días. Por desgracia estamos más cerca de ello de lo que nos podamos imaginar. Es ya hora de decir bien alto que no todo vale. Ya vamos demasiado tarde.