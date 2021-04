No valen medias tintas

Ganar o ganar. No le queda otra al Almería en Zaragoza si quiere seguir aspirando al ascenso directo, independientemente de lo que puedan hacer esta semana Espanyol y Mallorca. Cualquier otro resultado que no sea volver con los tres puntos de La Romareda, sería prácticamente decirle adiós al ascenso directo, al retorno a la Primera División por la vía rápida. Y es que un nuevo tropiezo en Liga condenaría al equipo de José Gomes y como esta semana comentó, entre otras cosas, Samu Costa, "es el partido" y no le falta razón. De qué te sirve mirar la visita del Espanyol la próxima jornada si no sacas adelante el partido en Zaragoza.

Y lo peor no es empezar a perder de vista a los dos primeros. Lo más preocupante es lo que viene por detrás, que aprietan de lo lindo y que pelean a cara de perro por la tercera plaza que, sin dar el ascenso directo, sí que te concede ciertos privilegios a la hora de afrontar los play off, por aquello de que siempre jugaras la vuelta en casa y, en caso de empate en la eliminatoria, saldrías airoso de la misma.

José Gomes tiene ante sí un reto muy complicado y no es otro que frenar al equipo de JIM. Un Real Zaragoza en alza, con números muy parecidos al del Espanyol desde que llegó al banquillo el que fuera técnico del equipo rojiblanco. El equipo de JIM ha sumado 25 de los últimos 45 puntos, tan solo superado por el Espanyol, que ha sumado 28 de los últimos 45 puntos. Son números que asustan, pero al Almería, tal y como están las cosas, no queda otra que arriesgar en Zaragoza, porque el camino directo hacia la primera división, indudablemente, pasa por La Romareda. Cualquier resultado que no sea ganar, sacaría a los rojiblancos de la "autopista" y les condenaría a llegar a la meta por la carretera secundaria, que también se puede llegar aunque sea más complicada esa opción.

Todos coincidimos en que el Almería, en el partido de la hora de la siesta, necesita ofrecer la mejor versión, porque no le valen medias tintas. Lo dicho, ganar o ganar.