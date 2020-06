El valor añadido

La Bundesliga, de las pocas competiciones europeas en curso, ha sido la 'metadona' a la que se han agarrado los adictos al fútbol, colectivo al que este periodista pertenece, para calmar el síndrome de abstinencia de tres meses sin partidos. Todo es fútbol, pero no todo es igual. A los jugadores se les oye, pero el alemán es muy complicado. La ausencia de público tampoco ayuda y distrae la atención. El Bayern, camino de su octavo título liguero, es un rodillo y eso anula el factor sorpresa. Da gusto comprobar que el polaco Robert Lewandowski no ha perdido su olfato de gol y ver cómo sube la banda Alphonso Davies, un lateral izquierdo ghanés criado en Canadá, de 19 años, y con todo para ser el nuevo Bixente Lizerazu de los muniqueses. Pero falta algo. El fútbol es ilusión y pasión, y el germano no me emociona, al menos en estas condiciones. Contenta, pero ni me mueve de la butaca ni conmueve. No siento mariposas en el estómago como describen los nuevos enamorados. Viene a ser como bailar con tu hermana. Las derrotas tienen que doler para que el fútbol sea de verdad, y no de mentirijillas. Y presenciar un Mainz-Bayern Leverkusen, al menos en mi caso, ni me va ni me viene. Me es indiferente quien gane o pierda. Me gusta el fútbol, pero éstos no son los míos. Con los que me identifico son otros. Hablo de la UDA y, sobre todo, del Athletic. Por eso mi menú deportivo de este domingo será, al mediodía, la visita del Atlético a San Mamés, de primer plato, y la de los unionistas al Carlos Belmonte, de Albacete, de segundo, ya por la tarde. Vuelve el fútbol y la cuenta atrás está lanzada. Partidos hay muchos. Pero sólo me valen los que tienen un valor añadido o añaden un valor. Me apunto a aquello de que la vida auténtica no consiste en contar las veces que se respira, sino las que te quitan la respiración.