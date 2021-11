El valor de la botella

Hace poco leí una de esas frases típicas del envoltorio de un azucarillo que decía lo siguiente: 'una botella de agua vale 20 céntimos en un supermercado, un euro en el gimnasio, dos en el bar y tres y medio en el avión; su valor cambia dependiendo del sitio en el que la pidas; así que la próxima vez que pienses que no vales nada, a lo mejor sólo se trata de que estás en el sitio equivocado'. Me acordé de los casos de Fernando, Chumi, Centelles, De la Hoz y Ramazani, incluso de Buñuel, titular en los primeros compases de la temporada hasta caer lesionado. El arquero tuvo que compartir la titularidad con Makaridze el pasado curso, disputando más partidos el georgiano. El anterior ejercicio disputó 24 partidos, siendo su cifra más alta hasta el momento, con apenas cuatro encuentros en sus dos primeras campañas. El caso del murciano es curioso: eterno suplente en la categoría de plata, tuvo que batirse el cobre también en Segunda B, en segundo plano también a veces en ella. Ahora no se entiende un Almería campeón sin el papel fundamental de Fernando, ya no sólo fuera del verde, sino también dentro de él. El nombre de Chumi siempre estará presente por esa eliminatoria con el Barcelona a pesar de que la responsabilidad no fuese suya. En Almería no terminó de convencer la pasada temporada, pareciendo en la actualidad otro central. El caso es incluso aún más flagrante con Centelles, a la sombra del mejor lateral izquierdo de la categoría, con actuaciones más que dubitativas cuando entraba por las rotaciones de Gomes. De la Hoz estuvo a la sombra de Morlanes y Samu y, al igual que los protagonistas de este artículo, también sonó para salir en verano. Ramazani fue incluso mandado a la cuarta división. Hace unas semanas entrevisté a Rubi y al preguntarle sobre esto esbozó una gran sonrisa, sabedor de que ese ha sido uno de sus grandes logros. ¿Pudo hacer algo más Gomes con estos jugadores? También le sacó lo máximo a otros como Corpas. A veces todo se resume en el momento y lugar adecuados...