El valor del dinero

El dinero es importante, pero también confunde y distorsiona la realidad. Atrae a supuestos amigos, mientras que la pobreza los selecciona. El vital metal da para comprar coches, pisos e incluso mujeres, pero eso no quiere decir que se compre la velocidad, un hogar y el amor. Y es que hay cosas que no se pueden comprar. En Segunda, el presupuesto juega, pero no es fundamental. La SD Eibar 2013/14 ascendió a Primera con 3.906.000 millones de euros, de los que el 65% - 2.7 millones- eran para la plantilla. El CD Leganés se aupó a la élite, de forma directa, con 4.154.000 euros, el 17º presupuesto de Segunda, en la 2015/16. Esa misma temporada, primera tras el descenso, la UDA tuvo 10 millones de límite salarial, el más alto de la categoría, y eludió el descenso en la última jornada. El ascenso del Elche es el último caso, con el quinto presupuesto más bajo (5 millones). Estos ejemplos recuerdan que la División de Plata es una categoría imprevisible, casi indetectable, donde el dinero y los resultados no van siempre de la mano. La Unión Deportiva 2020/21 volverá a estar entre las plantillas más caras. Nadie lo duda con el músculo financiero que tiene. Pero la condición de favorito no se gana por el precio de los jugadores, sino por su valor real, el presente, contante y constante del conjunto, entendido como la suma de todos. La mezcla de veteranía y juventud es la fórmula más recurrente. Pero se hace necesario afinar más este concepto y el veratense Juan Francisco Martínez Modesto y 'Nino', el 'Guinness de Segunda', sabe cuál es la fórmula del éxito. " La clave está en el equilibrio, gente que quiera llegar arriba junto a otros que quieren regresar". Hambre por triunfar, de unos, y hambre por volver a ser considerado y considerarse futbolista de Primera y no un segundón.