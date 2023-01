El año 2023 comenzaba con una dura prueba de fuego para la UDA. Se enfrentaban los rojiblancos a tres históricos: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Valencia. El saldo final se puede considerar más que aceptable, porque la Real es en la actualidad un rival casi inexpugnable y los otros dos, sin estar en su mejor momento, tienen plantillas de relevancia, sobre todo el Atlético.

Dos empates y dos puntos ante los de Simeone y Gattuso, dando la cara y demostrando que, aunque se pudo perder, también se pudo ganar. La UDA es un conjunto que está vivo y coleando, pero con margen de mejora. Desde estas líneas he insistido semana tras semana en el equilibrio del centro del campo, en la falta de al menos un efectivo más en la parcela central para incomodar al contrario, ocupar más espacios en el corazón del terreno de juego y para, en definitiva, poder liberar a Melero. Precisamente, en el momento más delicado del choque de Mestalla, perdiendo 2-1, Rubi decidió prescindir de un delantero para apostar por un centrocampista más, en este caso Portillo. La teoría decía otra cosa, o sea, el acumular más delanteros, pero a la postre la UDA disputó sus mejores minutos a partir de esa variante táctica tan demandada por un servidor. ¿Casualidad? Cualquiera sabe, pero así fue quizá porque el rival ya no tuvo tanta facilidad para llegar a los tres cuartos de campo rojiblanco y porque en ataque no estaba la UDA tan abierta a los extremos, tan deslabazada. Puede que ante el Espanyol sí se opte por ensanchar el campo en busca del gol y de los tres puntos, pero en determinados escenarios como Mestalla no iría mal resguardarse un poco más ya que, no nos engañemos, el Valencia dispuso de bastantes oportunidades para vencer. Por cierto, a Ramazani le están pillando el truco en los penaltis, basta con que el portero rival no se venza hacia ningún lado del marco ¿Cuál podría ser la respuesta del belga? Emular por completo a Mendieta, no solo mirando al portero fijamente como hace, sino yendo en carrera con más determinación. Así podrá ajustar mejor su disparo Ramazani en caso de que el guardameta se quede inmóvil y deba el delantero colocarla junto a uno de los palos de la portería. Ante el Espanyol se juega la UDA mucho, tanto como media permanencia. No es lo mismo alcanzar el ecuador de la competición con 22 puntos que con 19. La barrera psicológica de los 20 puntos, la mitad de la teórica permanencia, puede pesar en el futuro para bien o para mal.