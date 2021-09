No vaya al fútbol

Existe una cruzada contra el fútbol. O los expertos no son tan expertos. No hay otra explicación. Semana tras semana existen demasiadas contradicciones y diferencias entre el deporte rey y otros espectáculos en cuanto a restricciones se refiere y en todas acaba maltratado el primero, tanto jugadores como aficionados, tanto a nivel profesional, como, sobre todo, aficionado. Si el viernes tiene pensado acudir a Mediterráneo, no se le ocurra llevar un bocadillo para cenar en el descanso. Meriende fuerte (se recomienda acudir con antelación al recinto para evitar aglomeraciones) o cene cerca de la medianoche. Para las autoridades es peligroso meterse un trozo de pan con jamón en la boca dentro del estadio, al aire libre, pero no tomarse una copa o esa misma tapa de jamón en la barra de un bar. Y no se le ocurra tampoco quitarse la mascarilla mientras esté viendo a los de Rubi. Si tiene sed, limítese a beber agua. Ningún refresco, según obligaciones de los expertos. Aunque realmente si puede asistir, es un afortunado, ya que no hay entradas para el público en general. Límite de aforo, a diferencia de otros eventos de ocio, como corridas de toros (¿es legal hacer sufrir a un animal?), teatros y cines, con un 100% de aforo a pesar de ser en espacios cerrados. Si su hijo juega uno de los muchos partidos de entrenamiento previos a que empiecen las ligas oficiales entre dos equipos distintos, no acceda al recinto en el caso de que no haya árbitro porque según los expertos, el colegiado marcará la diferencia entre el peligro sanitario. Y si juega al fútbol en algún equipo de la capital, no se duche en los vestuarios. Para el consistorio almeriense, a diferencia de otras localidades, esas duchas son un foco constante de infección. Si observa, en el caso de 'abrir' las restricciones actuales, no se movería mucho dinero, preguntándose este periodista si lo que realmente importa es la salud o el dinero. Mientras se resuelve la duda, cambie el fútbol por los toros.