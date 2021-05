Menos velocidad y más seguridad

Entre otras cosas, decía el otro día Chumi, a la conclusión del partido frente al Logroñés que de cara a los play off el equipo estará como un avión. Me llamó mucho la atención esa frase, esa expresión del central rojiblanco, cuando, de un tiempo a esta parte no se ha escuchado nada acerca de la velocidad -si es a lo que hace referencia Chumi en su frase-. ¿Velocidad? Lo que necesita el equipo es "seguridad". Si, seguridad defensiva, porque los contrarios no necesitan llegarle muchas veces al equipo para generarle ocasiones claras, muy claras de gol que, de cara a un play off, te puede pasar factura y de qué manera. El equipo no necesita estar con aviones. Necesita estar atento en las marcas, no cometer despistes defensivos y no regalar ocasiones de gol al contrario. Es así de sencillo. ¿De qué te sirve estar como aviones si el contrario te llega una vez y te saca los colores? Gomes ya tenía serias dificultades para que le funcionara el sistema defensivo. Solo hay que echar un vistazo a los números del equipo en la etapa del técnico portugués para ver cuántas veces fue capaz el equipo de dejar la portería a cero. Rubí lo ha hecho en una ocasión pero, visto lo visto, o el equipo aprieta en defensa o van a tener que estar muy acertados los delanteros en el play off para poder alcanzar el objetivo del ascenso a Primera División y, no es que tampoco vaya muy sobrado en ese sentido el equipo. Es cierto que genera muchísimas ocasiones de gol, pero con eso no basta para ganar un partido. Los partidos se ganan haciendo más goles que el adversario. Ni posesión, ni ocasiones, goles. Y es que en el equilibrio está el secreto, el éxito. Y no hay misterio. Solidez defensiva y acierto rematador. Ese es el camino más corto para llegar a conseguir el objetivo y en este último tramo de la competición, el equipo no lo ha logrado y de ahí sus números. Si Rubi consigue que el equipo sea capaz de defender bien, tendrá mucho ganado.