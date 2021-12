Esas vendrán en Primera

Almería, 2 de diciembre de 2021. Estimado Piñeiro, sin menospreciar tu argumentario, las verdaderas visitas al dentista llegarán cuando el equipo esté en Primera y haya que ir al Bernabéu o a Anoeta, porque hablar del Camp Nou o el Metropolitano hoy por hoy no se estila. En términos de plata bien es cierto que el sur de Madrid tradicionalmente suele atragantársele a la UDA y no es menos cierto las ganas que observo entre la afición rojiblanca de poner en su sitio a Ibán Salvador por sus últimas actuaciones, merecedoras del Goya y el Óscar a la par. Restan tres jornadas para concluir la primera vuelta y el año 2021. Tres victorias ante Fuenlabrada, Zaragoza y Lugo significarían cerrar ese primer tramo con la cifra redonda de 50 puntos, otro hizo nunca visto en la historia hasta la fecha, ya que el mejor precedente lo posee el Elche de la 12-13, que llegó a Navidades con 49 puntos tras 21 partidos. Si se lograron siete seguidas, ¿por qué no?