Sed de venganza

El Almería visita Cádiz con la necesidad por bandera. No ya de jugar bien y ser el equipo solvente que se espera de un candidato al ascenso. Solo con competir bien y ganar se podría empezar a construir ese Almería que se quedó en el camino hace ya unas cuantas jornadas. Además el rival es de entidad, primero porque es el líder. Un líder que también lleva tiempo sin encontrar su mejor versión y teme caer en la tempestad que está viviendo los rojiblancos. Y otro de los motivos por los que el equipo de José María Gutiérrez debe estar con el orgullo picado es porque los gaditanos se cargaron de un plumazo el partido de ida. Un encuentro que el Almería tenía más o menos controlado y donde se le vieron las debilidades tanto en juego como en defensa al entonces equipo de Pedro Emanuel. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, es más, no tantos jugadores del Almería se acordarán de dicho encuentro porque se han ido muchos y han llegado bastantes pero que es un partido en mayúsculas lo entenderán todos. Se podría especular mucho sobre el sistema, planteamiento o incluso los jugadores que pondrá en liza Guti mañana pero lo que es seguro es que el Almería debe crecer desde su principal arma. El ataque. No es momento de evaluar la plantilla almeriense pero todos estamos de acuerdo que gran parte del potencial de este equipo llega con Darwin Machis, Juan Muñoz y Lazo. Este último no entró en la convocatoria por lesión por lo que afanarse más en tareas defensivas y dejar a la pareja de goleadores "vivir" de sus propios espacios puede ser una de las soluciones. Álvaro Cervera anda preocupado, no por perder la renta de puntos que tenía por el mes de noviembre donde parecía que el Cádiz ya acariciaba el ascenso. Todos sabemos que ascender antes de navidad es imposible y más en una categoría tan igualada como la segunda división. El entrenador amarillo es consciente que su equipo pasa por un bajón y sobre todo que los que le vienen pisando los talones tienen futbolistas de gran categoría como para ponérselo muy difícil en un cuerpo a cuerpo hasta final de temporada. Las dos últimas derrotas han generado inestabilidad en un equipo muy sólido. Cifuentes en portería con 40 años, Fali y Cala como pareja de centrales tienen la experiencia suficiente como para rehacer al equipo desde dentro. Con la expulsión que vio José Mari en el partido ante el Sporting, es posible que Cervera sea más ofensivo que nunca y deje por dentro a Garrido acompañado por Jurado y Alex Fernández, quizás solo veamos este centro del campo si el Almería se pone por delante. Los extremos gaditanos dan auténtico miedo, Salvi Sánchez , Iván Alejo y Nano Mesa. Velocidad y desequilibrio. En punta Álvaro Giménez y Choco Lozano se reparten un puesto, sin olvidar que el máximo goleador del equipo es Álex Fernández, un mediocentro reconvertido a mediapunta. ¡Qué gran reconversión!