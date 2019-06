Me voy a volver loco. National UEFA Champions Ligue, Mundial Sub-20 masculino, mundial femenino Francia 2019 y ahora vamos de cabeza a la Copa América. No doy abasto. Estoy suscrito a todas las empresas de servicio que me proveen de fútbol, y los partidos se me superponen; así es difícil tomar decisiones. Mientras escribo estas líneas Suiza e Inglaterra juegan por el tercer y cuarto puesto de la Liga de las Naciones y Brasil se enfrenta a Jamaica por el femenino. El fútbol de las chicas crece a un ritmo frenético. Los campos llenos de gente. Estimado joven, si no sabe qué hacer con su futuro, apúntese al fútbol femenino. Es lo que viene. Faltan periodistas especializados, árbitras y dirigentes. Tampoco hay casos como el de Neymar, ni hooligans, y eso es de agradecer. El fútbol femenino ha explotado y eso es una realidad imparable. España ganó a Sudáfrica después de 60 minutos de apuros. Lo mismo las alemanas, que a pesar de ser favoritas, vencieron pidiendo la hora a China. Lo mejor, Francia, la anfitriona, que como un vendaval, arrasó a las surcoreanas. Cayó otra favorita; Australia perdió 2-1 sobre la hora en emocionante partido frente a las italianas. Yo no puedo más. Se me confunden los nombres y los colores. Todavía me queda la final entre Portugal y Holanda. Tampoco me olvido de lo local, y esta mañana vi como en el minuto tres el Mirandés volvió a ganar y el Recreativo de Huelva, volvió a perder. En África se juega también la Copa de las Naciones, pero de ahí solo miro algunos resultados porque no tengo más tiempo. El fútbol es el fútbol, pero además es un gran negocio cuyos propietarios no quieren dejar de facturar e inventan y se reinventan. Los demás, esa gran masa de consumistas del once contra once, seguimos comprando para que la rueda no pare. Me da igual. Lo asumo. Estoy enganchado y por ahora no siento los efectos secundarios. Preguntarme qué veo, parece ser la única cuestión.