A ver esa primera piedra...

Almería, 15 de octubre de 2020. Estimado Piñeiro, no cabe duda de que Al-Sheikh se ganó a los más reacios con su gestión realizando una donación generosa en pleno confinamiento. Ese gesto lo ennoblece y enternece a cualquiera, pero como periodistas seguiremos expectantes al devenir de los acontecimientos. Ya vimos otro proyecto megalómano, el de la conversión del Juan Rojas en un Centro Comercial con campo de fútbol en la época de Alfonso García valorada en ¡80 millones de euros! En aquella época, antes de la crisis del ladrillo, se disparaba con pólvora de rey, pero nunca vimos la primera piedra y el Juan Rojas (aluminosis mediante) ahora es del rugby, que lo peleó. No dudo de la voluntad de Al-Sheikh, pero en esto ya me considero empírico, lo que vean mis ojos, porque este circo es muy cambiante. PD1: ¿Por qué ningún arquitecto desgranó las actuaciones? PD2: Muchos abonados se preguntan todavía qué pasa con los partidos no disfrutados del curso pasado.