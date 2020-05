Un verano atípico

Una vez que el gobierno dio el visto bueno, todo está preparado para que a partir del 8 de junio regrese la competición en la LFP. Normalmente, en este mes de junio ya habría mucho pescado vendido y se disputarían los play-off de ascenso. Este verano, por culpa de la Covid-19, no solo en junio la cosa está por decidir, sino que en julio, cuando arrancan las pretemporadas con bolos veraniegos, aún estaremos viendo quién sube y baja. Un nuevo escenario que tendrá el inconveniente del calor en ciudades como la nuestra. Los horarios de los partidos pueden jugar un papel fundamental a la hora de afrontar este sprint final de 11 partidos en los que el Almería quiere acabar como campeón. Pero el verano va a ser atípico por otros muchos motivos. Para empezar, la ausencia de público en las gradas va a dejar esa imagen desangelada a la que no estamos acostumbrados. Pero, además, el hecho de que la temporada va mas allá del 30 de junio, fecha en la que finaliza la temporada y, así, muchos contratos, va a hacer que haya futbolistas cuyo contrato ha finalizado y no se ha renovado, aun jugando para ese equipo. También veremos jugadores cedidos extendiendo su cesión más allá del 30 de junio en un pacto de caballeros. Un lío. Lo que sí tenemos que tener claro es que este final de temporada, aparte de atípico va a ser un tanto caótico y aquellos equipos que sepan normalizar y adaptarse a la nueva situación, serán los triunfadores. Las 31 jornadas anteriores no nos pueden servir de referencia. Se está jugando una partida con nuevas cartas y todo puede pasar. De hecho, si vemos lo que está sucediendo en otros campeonatos reanudados tras el coronavirus, las sorpresas van a estar al orden del día. Ya no va a ser una competición de regularidad, sino una en la que cada partido es una final, casi como una eliminatoria, y estoy convencido que por calidad, juventud y profundidad de plantilla, la UD Almería de José María Gutiérrez puede ser uno de esos equipos que reinen en el caos…