Lo de todos los veranos

Raúl PIÑEIRO

LONDRES, 20 de julio de 2023. Estimado Navarro, el martes tuvimos el primer partido de pretemporada en Santo Domingo, con goleada rojiblanca y, una vez más, una gran parte de los aficionados, que no podíamos desplazarnos al partido, nos quedamos con las ganas de ver las evoluciones del equipo. Como cada verano, no puedo más que lamentar que el club no dé un paso adelante con las nuevas tecnologías y ofrezca estos amistosos para sus aficionados, como hacen otros. No entiendo cuál es la dificultad. No pedimos una retransmisión con 50 cámaras. En muchos casos, los rivales usan una cámara en el centro del campo y con eso les sobra. Es cierto que en los 4 años que llevamos de turkismo el club ha cambiado de la noche al día y ha mejorado drásticamente en muchos aspectos, pero hay otros en los que todavía nos queda por mejorar y creo que el canal de Youtube podría usarse mejor y ofrecer un servicio que los aficionados llevamos demandando muchos años. PD: A ver si el mercado empieza a moverse…