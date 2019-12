Lo que la verdad esconde

De aquella reunión relámpago en tierras marroquíes entre José María y Turki seguro que salieron las directrices a tomar de cara a la apertura del mercado invernal, ante la atenta mirada de los acompañantes que viajaron al encuentro con el dueño del club. Mucho podrá decir, de puertas para afuera, José María, que está contento con todos los jugadores que tiene y que cuenta con todos (eso lo dicen todos, no es nuevo, como cuando los jugadores dicen estar a muerte con su entrenador). Turki ya en su día le dejó muy claro a José María paré que le había traído al Almería y José María sabe que la segunda vuelta va a ser mucho más dura y exigente que la primera y que con los doce o catorce jugadores que prácticamente viene contando, no es suficiente para alcanzar el objetivo, sin sobresaltos. Es cierto que el fichar a determinados jugadores no te garantiza un éxito seguro. Si fuera así, todos los clubes irían a por los mismos futbolistas, pero José María sabe y sospecho que así se lo habrá hecho saber a Turki, que hay jugadores a los que hay que darles salida porque no entran en sus planes (solo hay que echar un vistazo a las convocatorias y a las alineaciones desde que está en el Almería), jugadores como Ozornwafor, Gaspar, Appiah, Chema, Sekou o Coric, son, en teoría, los que podrían dejar el club coincidiendo con la apertura del mercado invernal, lo que posibilitaría, como ya anunció en su día Turki, la llegada de nuevos jugadores al vestuario rojiblanco, jugadores que entendemos cuentan con el beneplácito del entrenador madrileño y que se ajustan al límite salarial que esta temporada tiene el club. Si en calidad de cedidos o rescindiendo su contrato, lo cierto es que son los que aparecen prácticamente en todas las quinielas, aunque como apuntó Turki desde la lejanía, nos hacemos el cuerpo a que habrá alguna sorpresa. Veremos a ver. Tiempo al tiempo.