Los veteranos del Almería

Un club profesional no es lo mismo que un club que milita en la Liga de Fútbol Profesional. El primero tiene una estructura conforme al término, cuidando al máximo los detalles y siendo consciente de lo que representa. Si hasta entidades que tienen a su primer equipo en Tercera y categorías regionales intentan crecer con pequeños aspectos con los que sólo se necesita mimo y tiempo, es inaceptable que clubs que pertenecen a la LFP no sean profesionales, teniendo el control absoluto en todo, excepto en lo único que no se puede tener, que es lo deportivo. En el caso del Almería, a pesar de la apatía de Alfonso García, ha ido creciendo en el último lustro, teniendo un papel importante la Fundación UDA. Sin embargo, aún resta por trabajar en determinados ámbitos, como el de los veteranos. No es el mismo caso el del Racing 70 (con todos los respetos) que el del Almería. A este periodista le consta que hay gente que dedica bastante tiempo, de forma altruista incluso, a que el equipo veterano de la UDA salga adelante. Sin embargo, el rumbo no es el correcto al tratarse de un equipo profesional. No puede ser que todas las equipaciones no fuesen iguales en una de las últimas citas que disputaron, mostrando el patrocinador antiguo, así como la marca anterior. Por no hablar de los jugadores. ¿Qué criterio se sigue a la hora de confeccionar las convocatorias? Algunos -o muchos- de los que defienden la rojiblanca no lo han hecho en anterioridad. ¿Veteranos de un club profesional o un grupo de amigos? Se puede llegar a esos directivos almerienses que querían que perdiese siempre el Almería y cuando este llegó con el dinero por delante para llegar a acuerdos de colaboración cerrasen la boca, pero no a esos anti UDA que juegan en los veteranos rojiblancos, 'defendiendo' ahora el escudo (nunca lo habían hecho antes) con tal de subir la foto a sus redes sociales. Ni al club, que lo permite.