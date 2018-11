Otra vez el mismo examen

El calendario le ha dado la oportunidad a los de FF de ser capaces de aprobar una asignatura que se le viene resistiendo esta temporada y que no es otra que la de sacar adelante un partido lejos del Mediterráneo ante un rival inferior, tal y como refleja la clasificación. Ya le ocurrió en Córdoba, donde ante un equipo que no había ganado ni un solo partido en casa y que andaba anclado en descenso, perdió. Hace un par de semanas se repitió la misma historia ante el Rayo Majadahonda, en un escenario desangelado por completo y ante un rival que, a priori, era inferior al Almería, y el equipo volvió a "suspender" la asignatura. Ahora toca visitar Tarragona para medirse a un Nástic que solo ha sumado 9 puntos en 14 partidos, que se dice pronto. Además es el colista de la categoría y no por casualidad. ¿Favorito el Almería? Creo que sí, muy claro favorito y todos confiamos en que por fin el equipo haya aprendido la lección de los dos sinsabores que se trajo de Córdoba y Madrid y saque adelante este partido. Partido, por cierto, en el que está llamado a ser titular Juanjo Narváez. Su aportación la semana pasada en apenas 20 minutos sobre el terreno de juego fue un argumento más que suficiente como para convencer a FF y que le dé la titularidad en Tarragona. ¿En detrimento de quién? Eso ya es cosa del míster, que para eso le pagan, pero creo que debe de poner cada jornada a los mejores. Habrá quien piense que en Madrid fue titular y su aportación al juego del equipo fue más que discreta, pero en Madrid, amigos, se equivocó FF, quitando del equipo a Juan Carlos Real, notándose en el juego. Narváez se ha ganado un hueco en el once del sábado. Ahora será FF quien tenga que dale vueltas a la cabeza para hacerle sitio en el equipo, porque tras los minutos que no regaló frente al Dépor, somos muchos los que pedimos la continuidad de un jugador cuya calidad, tal y como está a día de hoy, es un alivio para el rival el tenerlo en el banquillo esperando una oportunidad.