Estamos disfrutando de una Semana Santa increíble. Las calles están repletas de familias, de amigos, de personas, que en general, pretenden impregnarse del ambiente reinante Pero hay algo, muy importante que deberíamos hacer todos, al menos una vez en la vida. Deberíamos vivir la Semana Santa desde dentro, formando parte de una de las Estaciones de Penitencia de nuestra ciudad. En esa elección, puede que nos decantemos por los Titulares, por el Cristo o la Virgen a la que tenemos especial devoción, o puede que tendamos a la Cofradía de nuestra Parroquia, o de la Iglesia que frecuentamos, o la Hermandad en la que salen nuestros amigos,… El hecho es empezar. Antes de Semana Santa cada Cofradía gestiona los días para el reparto de papeletas de sitio. Ahí, ya debemos tener clara nuestra opción. Yo aconsejaría, empezar por penitente, puede que sea factible decantarse por acompañar a uno de los Titulares en particular. Las túnicas se alquilan, así que no hay un desembolso importante.

Y ya estamos en camino. El día se acerca y hay que presentarse a una hora determinada en el Templo. El equipo impoluto, planchado con esmero y el capirote en el brazo, esperando su momento. La entrega de la papeleta nos trasporta a otra realidad, de saludos, nervios, gestión de ubicaciones… y tras el reencuentro, la oración. El Consiliario (sacerdote) inicia una reflexión breve pero emotiva y se inicia todo. Con la Cruz guía al frente, se inicia el Desfile Procesional. Los penitentes del Cristo, su imagen y la banda, los penitentes de la Virgen, las mantillas, las autoridades, la Virgen Santísima y los músicos. Respiramos en ambiente de tensión, por el miedo al frío, a algún inconveniente… Se empieza y ya todo rueda. La emoción de los fieles ee una constante en todo el recorrido. Se abren las puertas y la salida es impresionante, los aplausos al ver las imágenes y la alegría. Las familias completas que acuden, la emoción de quienes no pueden retener las lágrimas, la devoción de las personas mayores, con su esfuerzo para estar ahí, la inquietud de los pequeños, pidiendo estampas y sobre todo, el respeto. Respeto a los costaleros por su encomiable esfuerzo, a los penitentes, por el largo recorrido, con sus cirios y las mantillas. ¿Qué siente uno en este primer momento de nazareno? Emoción, extrañeza al sentir realidades que pasan desapercibidas desde el otro lado. Se entienden los parones, el dolor de los costaleros, porque si al penitente le duelen los pies, las lumbares, las cervicales.. ¿Qué no le dolerá a ese hombre o mujer que porta a Cristo? Y se genera un amplio espacio de soledad, una soledad acompañada por todos los que ven la procesión, pero nadie te conoce y te cuesta no saludar, vas cubierto y no es visible tu cara. La única obligación es mantener las distancias con el penitente de delante y hacer caso a las indicaciones de "parar" o "seguir adelante". Una desconexión del móvil, de las obligaciones, del reloj… Se sale y hasta que no se vuelve al Templo, todo es distinto, es especial, es otra realidad. ¿Qué ocurre al llegar? Eso es algo personal e intransferible, pero seguro que se desbordan las emociones y las lágrimas brotan de los ojos. Pero no son lágrimas de tristeza sino de alegría. Y puede que sea el principio de una bonita tradición, la de salir en procesión