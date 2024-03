Había una vez un español, un inglés, un neerlandés y un colombiano. Como si fuera un chiste, las convocatorias de las selecciones nacionales devalúan el valor de la palabra patria. También, como en los ocho apellidos, hay un catalán y un marroquí. Me refiero claro a Mateo Joseph de Inglaterra, Huijsen de los Países Bajos y al colombiano Mosquera, convocados por la Sub-21 de España, además, claro está, de Pau Cubarsí o Brahim Díaz, objeto de debate en la actualidad. Cubarsí es español, pero se utiliza la pertenencia a su club para cuestionar la no convocatoria de Brahim. En estos tiempos que corren, nos encontramos con que cada uno puede jugar donde le apetezca o más le convenga. El listón está muy alto, si no eres Leo Messi, no importa donde vayas a defender tu camiseta, siempre habrá otro que te sustituya. La prensa de la Casa Blanca se ha puesto de uñas por la decisión del seleccionador Luis de la Fuente de no convocar al joven malagueño, aunque parece que este, al decir del técnico, ya había firmado un contrato con Marruecos, equipo que nos eliminó en el último Mundial de fútbol. El joven delantero es un buen jugador, pero por ahora no es Maradona, así que respeto total a su decisión de jugar para el país africano. Su nombre me inspira más a pensar que es un integrante de la selección de Marruecos, aunque el de Iñaki Williams no sea ideal en el DNI para ser un integrante de la selección de Ghana, como es el caso del delantero vasco del Athletic de Bilbao. Pero así son las cosas. En Argentina, mucha gente cree que los jugadores de Marruecos nacieron en África y aprendieron a patear el balón entre las dunas. Nada más alejado de la realidad. La selección marroquí está integrada en su gran mayoría por jóvenes europeos nacidos en los países más importantes, futbolísticamente hablando, de Europa occidental. La posibilidad de la doble nacionalidad provoca que Marruecos pesque en aguas europeas. También Mariano Díaz, el delantero que actualmente defiende los colores del Sevilla, negocia con República Dominicana para poder participar de los Juegos Olímpicos. Como diría el exministro Federico Trillo, “Viva Honduras”.