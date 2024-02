La victoria está más cerca

Mejorar lo que el equipo ha hecho hasta ahora no va a ser difícil. Al menos eso creo yo. El listón está muy pero que muy bajo, con tan solo seis puntos en lo que llevamos de liga, más de la mitad del campeonato, sin haber logrado ni una sola victoria. A poco que los refuerzos, algunos de ellos de jugadores “top”, como el Choco Lozano y, especialmente, Jonathan Viera, le tomen el pulso a la competición, eso lo va a notar el equipo. Mucho me temo que jugadores que hasta ahora parecían “intocables” tendrán que dar paso al lado para conseguir lo que hasta ahora no ha sido capaz de hacer el equipo, y que es lo menos que se le pide a la plantilla, como es ganar un partido. Todo con el “permiso” del acierto de la defensa, a la que puso el otro día el entrenador al pie de los caballos apuntándola directamente a la causante de los malos resultados. No se como se lo habrán tomado precisamente esos jugadores, pero estoy convencido de que nada bien. Por cierto, la semana pasada el CEO del equipo rojiblanco llegó a tildar a la plantilla -antes de la llegada de los últimos refuerzos- como la mejor de la historia. Discrepo mucho de ello y al igual que yo, mucha gente. ¿La mejor? Los números están ahí: 23 partidos de liga sin ganar. Sin lugar a dudas es la más cara. Eso es evidente. Después del Real Madrid, fue el club que más gastó en fichajes. La mejor plantilla, y ahí están precisamente los números. Podrán ser más guapos, más altos, más simpáticos, pero la mejor plantilla fue la que Olabe y Emery confeccionaron tras el retorno, después de una larguísima travesía por el desierto, a Primera, con una Alfonso García ilusionadísimo y con un presupuesto humilde. Ese sí que ha sido, hasta ahora, la mejor plantilla de la UDA. No solo por sus números, si no por cómo era. Su cercanía a la afición y su implicación en un proyecto joven e ilusionante que envolvió aun equipo que de la mano de Unai Emery hizo disfrutar a la gente como hacía mucho tiempo no lo había hecho.