La victoria más cómoda

Koldo Aguirre es uno de los nombres propios del Athletic. Los 'leones', bajo su dirección en el banquillo, disputaron las finales de Copa y UEFA. Entre mayo y junio de 1977, los rojiblancos lloraron dos veces, como ocurre en Almería cuando vienes y te vas, según su señuelo publicitario. La desazón comenzó contra la Juventus, que se hizo con la segunda competición europea por el valor doble de los goles a domicilio -las finales se jugaban entonces a doble partido-. El segundo navajazo fue contra el Betis, que se alzó con el Torneo del KO por 8-7 en los penaltis. El de Sondika cerró su carrera con 56 años, tras dos décadas y más de 300 partidos. Los 35 últimos los vivió al frente del Baracaldo, el club con más puntos en la historia de Segunda División B, con un saldo desigual de 12 derrotas y 9 empates frente a 14 triunfos. El más abultado fue el 5-0 que el cuadro vizcaíno le endosó al Langreo. "Partido cómodo, ¿no Koldo?". En un tono avinagrado, me espetó: "Cómodo para ti, que has estado sentado". La anécdota es de aplicación a la UDA, que cosechará el domingo la victoria más descansada de su historia. Sin necesidad de jugar, se impondrá 0-1, sumará tres puntos y alcanzará las 37 unidades en la tabla. La retirada de la competición del Reus está en el origen de este triunfo, que se podía haber producido o no sobre el césped. El 522 será el partido más raro de su trayectoria en Segunda. Los unionistas han cedido 159 empates y 179 derrotas en 13 campañas en la División de Plata. Pero su victoria 183 no será igual a las anteriores ni tendrá el mismo sabor. El partido no será histérico, sino histórico, aunque no tendrá ninguna historia ni será recordado por sus goles. Pero su valor y precio compartirán asiento por primera vez y costarán lo mismo. Cosas y casos.