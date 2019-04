Hay vida más allá del fútbol

Actualmente, ningún deporte puede competir con el fútbol, por lo menos en lo que se refiere a tirón mediático y las cantidades de dinero que mueve a nivel mundial, porque no se debe olvidar que se ve e incluso se practica en todos los lugares del mundo. Por algo es denominado como el deporte rey. Evidentemente, luego está el tema de que, a día de hoy, sea o no el mejor deporte en lo que a valores humanos se refiere. Ahí ya, viendo los numerosos actos de violencia en gradas y aledaños de los estadios, tanto profesionales como amateur, la permisividad de las federaciones y de los propios clubes, la lacra de los amaños o su ambiente cada vez más elitista y politizado, existen otras disciplinas que están superando al fútbol. A muchas personas les extraña, otras están tan cegadas que se creen que el balompié fue inventado por los griegos hace siglos y que por ello debe ser intocable. Desgraciadamente, se pasa de la pasión a un fanatismo preocupante. Eso, sin embargo, no se ve en otros deportes. Creo que no he visto más respeto a un rival y al árbitro que en un partido de rugby, tanto sobre el terreno de juego entre jugadores como en la grada, con espectadores respetuosos. Es entendible que luego triunfe ese tercer tiempo, en el que todos, sea cual sea el resultado, se juntan y brindan felices. No me imagino eso entre futbolistas después de un Barcelona-Real Madrid. Afortunadamente, estos últimos años está creciendo la práctica de otras actividades deportivas. Un padre y una madre ya no llevan directamente a sus críos al campo de fútbol del barrio, ahora tienen un abanico más amplio. Sin ir más lejos, estos días está por Almería mi primo Salvi, que vive en Cornellá de Llobregat, y ha venido con su novia Sita y sus dos pequeños, a los que perfectamente podría llevar a la cantera del Espanyol o del Barça, pero ha decidido que, llegado el momento, se formen bajo los valores y la humildad del rugby y del hockey sobre hierba.