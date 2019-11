Las siete vidas de Guti

Vaya por delante que no pretendo comparar al flamante entrenador de la UDA con un gato, como Mourinho con Benzema. Sólo daré mis diferentes visiones temporales del que fuera jugador merengue. Empezando por la última, la séptima, justo la que empieza a vivir en Almería: poco podemos decir de ella, ojalá cumpla el objetivo que le marcan de lograr el ascenso. Pero aún es pronto para que nadie salvo algún vidente se extienda. Su anterior vida es la que deja como segundo entrenador del Besiktas. De ella, poco más: unos meses de vuelta en Turquía -ya profundizaré más adelante-. Ahí llegó tras lograr el triplete con el juvenil merengue, etapa vital más exitosa hasta ahora como técnico. Antes, su debut en los banquillos se produjo en 2013 como ayudante del alevín blanco, donde permaneció tres años en los que era frecuente escucharlo y verlo en radio y tele -y eso que no era ya entonces muy de carruseles ni chiringuitos-. Sí lo recuerdo más como comentarista de Antena 3 cuando su Madrid jugaba Champions. La anterior sería la de sus últimos coletazos como jugador, en el Besiktas. Tuvo un buen primer año, asistiendo y marcando, en definitiva contribuyendo al título de Copa turca. Pero el inicio del segundo fue el principio de su fin: dejó el club a estas mismas alturas de temporada tras no jugar casi nada y estuvo sin equipo hasta que decidió retirarse, con su actual pareja, la también mediática Romina Belluscio, ya embarazada de su hijo Enzo. Antes -sin ánimo de ahondar en el tono rosa-, su vida giró en torno a Arancha de Benito, también muy asidua en los medios-. Fueron los años dorados del Guti jugador, los de cambio de rol en el Madrid con la llegada de Del Bosque al primer equipo y su consiguiente debut y consolidación en la selección. Y antes, su primera vida profesional y la que recordamos con nostalgia los que no peinamos ni canas ni ná, como Zidane; un chaval espigado saltaba del filial al primer equipo merengue de la mano de Valdano, que vio algo más que esa melena rubia que aún conserva. Ojalá conserve también para esta séptima la calidad futbolística que mostró desde la primera. Y que sepa transmitirla.