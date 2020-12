Hace poco más de una semana el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, caminaba una vez más sobre la cuerda floja y aunque a él parezca importarle poco, su cargo y sus dotes como entrenador del Real Madrid, estaban siendo puestas en duda, una vez más. Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid, suponían a priori paradas difíciles de sortear y de cuyos resultados dependería el futuro del técnico blanco. "Son buenos partidos" fue todo lo que dijo el estratega madridista. Pero una vez más el tranquilo de Zizou, consiguió salir indemne del incendio y reforzado en su idea que radica en que el fútbol es solo un juego. Cuando ganan y cuando pierden, cuando le dan o le quitan, el discurso del francés, sigue siendo el mismo; esto es fútbol y todo puede pasar. Y tanto que una semana después, las mismas voces críticas hacia el técnico blanco, tienen las manos rojas de tanto aplaudir. Le ganó al Sevilla de Lopetegui, clasificó primero en su grupo de Champions y este sábado venció en el derby al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Los colchoneros visitaban el Distéfano en condición de punteros, con menos partidos jugados y sin conocer la derrota en lo que va de liga. Para Zidane, que esto es un juego donde todo puede suceder, era un partido más y lo ganó sin despeinarse. Maniató a los del Cholo que casi no se acercaron a Courtois, y dejó al argentino inmerso en la confusión, se jugó el encuentro que ZZ quiso y se terminó llevando el gato al agua, reavivando un campeonato que ahora tiene más de un novio. La competición está viva y eso es gracias a que el técnico del Real Madrid, no pierde los nervios ni se entretiene en polémicas estériles. "Nosotros no podemos controlar lo que pasa fuera del campo, pero si lo que sucede dentro", se le ha escuchado sentenciar en más de una ocasión. Y eso es lo que su equipo hace mejor; dar respuestas dentro de la cancha cuando la vida se les acaba. Las vidas del gato no son de Benzemá. Son de Zinedine Zidane.