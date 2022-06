Se viene el Mundial

Con casi todo el pescado vendido en esta temporada post pandémica, el fútbol da cobijo a los hambrientos que consumen campeonatos de los denominados menores o competiciones artificiales como la UEFA Nations League, una muestra gratis de lo que veremos en el mundial de Qatar este fin de año. Ya puestos a desojar la margarita, los de siempre no le meten miedo a nadie. La actual campeona del mundo, la Francia de Mbappé, Benzema y compañía, cayó en casa ante Dinamarca. España no pasó del empate ante Portugal en un encuentro en el que se pudo ganar y se pudo perder, por lo que el reparto pareció lo más salomónico. De Italia no vamos a hablar porque no participará tampoco de esta presente edición de la copa del mundo y ocho años son demasiados para los aficionados azurri que verán el torneo por la televisión.

Como mención especial, el revolcón que le pegó Argentina, que cada vez se parece más a un equipo en serio. Se juega menos para Mess. Dí María está en plan estelar y los chicos de Scaloni son capaces de presionar los noventa minutos. Ojo con la albiceleste que ha presentado candidatura el mismo día que se consagró campeonísimo, título clase B, para que el campeón de América que venció a su simil europeo. La misma Italia empató luego con Alemania, equipo que está atravesando al igual que España, una profunda renovación. Inglaterra perdió con Hungría y Luxemburgo le ganó a Lituania. Las diferencias se achican. Armenia venció a Irlanda del Norte, en otra muestra más de que las cosas están cambiando. Así las cosas, los cocos ya no existen y lo nunca visto puede pasar dentro de un campo de juego. Ya no se gana ni con la historia ni con la camiseta. Hay que correr, sudar, meter, apretar y por si fuera poco, hacer más goles que el equipo contrario.

También lo que ahora se conoce como Países Bajos, le endosó un 4 a 0 a Bélgica, pero la naranja mecánica siempre se ha ahogado en la orilla. El eterno campeón moral. El de los merecimientos. El que ha perdido más finales de las que hubieran imaginado.