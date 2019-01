No me refiero a los Reyes Magos, que ya han debido pasar por su casa, así como rondaron la mía. A lo que me estoy refiriendo en mi titular es a los partidos de fútbol que, por tirar de la gracieta típica, llevamos desde el año pasado echando de menos. En el caso de la UDA, vuelve nada menos que en mediodía de Reyes ante un Mallorca que está justo por encima en la clasificación, rozando los puestos de playoff con sus 30 puntos, tras su última victoria ante el Nástic para enmendar sendas derrotas anteriores que complicaban su final de año: en Gijón y ante el Málaga.

Vayan olvidando peticiones de regalos propios de esta época, a tenor de las palabras de Corona. Según su director deportivo, el papel de la UDA en este mercado de invierno va a ser de observador: se va a dedicar a mirar como el resto se refuerza. Siendo objetivo y sincero, es el año que menos se necesita de los últimos cinco o seis, pero eso no quita para si, con toda lógica, se dan ya algunas bajas más que necesarias -ya me dirán qué pinta Caballero y algún otro aún en plantilla- sus huecos puedan ser cubiertos.

Claro que, visto cómo se están reforzando algunos rivales, da por pensar si es mejor o peor acudir al mercadillo invernal: Javi Álamo, que no pasó el corte de Álvaro Cervera para el Cádiz, pasa a engrosar la lista de ex rojiblancos del Extremadura, mientras que otro viejo conocido como Fran Vélez abandona su exilio polaco para enrolarse en las filas del Nástic de su Tarragona natal. Como ya hablé con el amigo Piñeiro, a ver qué recibimiento se le dispensa en el Mediterráneo cuando lo visite a pocas jornadas del final. Otro que amenaza con volver es Hicham, tras su salida sin pena ni gloria de Castellón, a no ser que otro equipo de 2ªB se deje engañar para poder colocarlo, con todos mis respetos. O sin ellos, fenómeno.