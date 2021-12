Este virus no da tregua

Almería, 30 de diciembre de 2021. Estimado Piñeiro, ante todo gracias por interesarte por la salud. Por suerte todo avanza bien y en unos días saldremos de la cuarentena tras pasar Nochebuena, Navidad y Nochevieja encerrados para despedir el año. Esperemos que 2022 venga mejor en todos los sentidos y traiga bajo el brazo el tercer ascenso que tendría la fortuna de cubrir como informador. Como bien apuntas el factor coronavirus va a jugar un papel fundamental en el arranque de la segunda vuelta de la competición y también en la tercera ronda de la Copa del Rey. No hay equipo que se haya librado de los positivos de turno y aunque la política del Almería en este aspecto es hermética, por matemática pura varias bajas pueden producirse ante el Cartagena. Habrá que cruzar los dedos para que no se declare un brote descontrolado (no parece el caso). Que venga Rubén Castro o juegue Sadiq no es igual que no lo hagan. PD: De la Copa de África uno ya se espera cualquier cosa.