El virus de las redes

He intentado con todas mis fuerzas evitar escribir de este asunto en mi artículo de opinión de esta semana pero, dadas las circunstancias, me ha sido imposible. Sí, voy a unirme al tema de moda, al coronavirus, razón por la que ayer la Real Federación Española de Fútbol decidió, además de los partidos de Primera y Segunda, que los de Segunda B, Tercera y Juveniles, a nivel estatal, se celebren las próximas dos semanas a puerta cerrada. No soy un experto en protocolo para estos casos, por lo que no voy a valorar si me parece bien o mal que se tomen, entre otras muchas que se han tomado y que seguro que se seguirán tomando estos próximos días, decisiones como esta para controlar y acabar con el covid-19. Supongo que habrá un grupo de expertos que se ha reunido, ha valorado la situación y en consecuencia ha decidido que lo mejor es eso y punto. Y no debería existir ningún problema, la verdad, solamente hay que hacer caso a las autoridades y esperar a que se solucione esto lo antes posible para que todo vuelva a la normalidad y el coronavirus quede en el olvido. Esto sería lo lógico, claro, pero hay muchísimas personas que al parecer no están contentas con nada de lo que se está haciendo. Darse una vuelta por las redes sociales es toparse una y otra vez con listillos de turno que ahora resulta que en dos días se han hecho especialistas en epidemias porque han leído varios titulares de noticias de muy dudosa veracidad. Para colmo, no solamente es que no se interesen en investigar si la información es de un medio fiable o no, es que además comparten cada noticia, a cada cuál más alarmante, sin reparo ninguno. Esa ignorancia creada por una estupidez supina, la que en vez de mejorar la situación crea mucho más caos del que ya hay, es mucho más contagiosa por las redes sociales que el ya cansino coronavirus. Y ante esto no hay mascarillas o vacunas que ayudan, la única cura es aconsejar a estos individuos que lean, piensen y hagan caso a los que verdaderamente saben del tema.