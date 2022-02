Parece algo habitual el hacer referencia a mi juventud cuando os hablo desde esta humilde tribuna. Prometo que no es con ánimo de hacer sangre. Pero mi presumible inocencia y mi espíritu tan almeriense como almeriensista me hace flipar -si se me permite la tan jovial expresión- con el producto denominación de origen almeriense que tan crucial ha sido en la historia del fútbol de nuestra provincia. Esta semana le tocaba a Jorge Peralta pasar revisión, y como los Maxi, Esteban Navarro, Juan Rojas, Barbero y cía, forman un selecto y, para personas como yo, pese a mi mocedad, romántico elenco de jugadores almerienses que han dejado su huella en el equipo de su ciudad. Impensable en los tiempos que corren. Al final, si bien la experiencia es un grado, la juventud te permite descubrir con más asombro horizontes que se antojan insospechados. En un planeta fútbol gobernado por el negocio y la predilección por el jugador extranjero, la ristra de almerienses que presumen con orgullo de su glorioso paso por el Almería, en cualquiera de sus denominaciones, emociona. Sin duda, eran otros tiempos. Es complicado discernir si para bien o para mal, pero es innegable que infunden respeto. En los últimos años, la intentona del Almería de implementar en su ecosistema a jugadores de la tierra no ha salido especialmente bien: la decepcionante apuesta por Iván Barbero, la figura aún preponderante del huercalense Joaquín y el fichaje frustrado del roquetero Álex Baena dejan entrever que hay esperanza. Y la grandeza de un club, entre otros modos, puede medirse por la confianza que otorga al producto local. Puede que exista un problema de nivel, pero también estructural. Aunque es de admirar que el Almería de Turki vele por el talento de la provincia, admiras con orgullo lo que había cuando echas la vista atrás. Y, sobre todo, lo pones en valor.