Las viudas de Sadiq

Creo que en las dos temporadas que Sadiq ha vestido de rojiblanco he sido un gran defensor del delantero nigeriano. Fui de los primeros en abrazar el #sadiqismo (ya expliqué en su momento que escribía sadiqismo y no sadiquismo, que tiene más sentido en la gramática española, porque Sadiq no era perfecto), resaltando sus virtudes y defendiéndolo de los ataques y las criticas injustas que recibía. A Sadiq en Almería no le perdonaban ni una. Todo lo que hacía era insuficiente y, si no tenía una buena noche, el veneno de los comentarios que recibía era exagerado. Y cuando hacía buenas noches, no eran para tanto y eran otros los que se llevaban los focos de los triunfos. Como digo, creo que, si no soy el sadiqista mayor del reino, desde luego formo parte del selecto grupo sadiqista que ha disfrutado de sus dos campañas en nuestra tierra. Por eso este verano, cuando entendí que su venta era inevitable, necesité tiempo para asumir lo que se venía. A pesar de creer que tenía el cuerpo hecho a su salida, cuando el martes pasado se intensificaron las negociaciones con la Real Sociedad y vi que su marcha era un hecho, tuve una sensación de vacío que pocas veces antes tuve con la marcha de ningún futbolista. El miércoles, los confusos mensajes de Turki me hicieron creer que el nigeriano se quedaría, pero al final los peores presagios se cumplieron. Que debutara con gol no fue una sorpresa y verlo con otra camiseta duele, pero lo que más me ha dolido de toda la operación ha sido que al final, como club, hemos pasado del "30 kilos o nada" a 20 más 6 de variables. Nos hemos desprendido de nuestro mejor futbolista muy alegremente. Hemos regalado a uno de los mejores delanteros de la categoría, que es posible que lleve a la Real mucho más lejos de lo que el propio club vasco cree. Eso es lo que me duele. No el fichaje de Touré. El malí, como Darwin o el propio Sadiq, es un desconocido, pero tiene condiciones de sobra para convertirse en otro pelotazo de Turki. Como dije en twitter: "El Rey Sadiq ha muerto, ¡viva el Rey El Bilal Touré!". No seamos viudas de Sadiq, al que le deseo lo mejor, y pasemos ya de página…