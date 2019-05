El votante invisible

Lo tengo que decir: el camión de Vox con Manolo Escobar me está poniendo la cabeza loca. Estábamos en medio de la tertulia informal del bar de la esquina y venga a pasar el camión. Total, hicimos lo que más nos gusta, hablarnos a gritos. El tema, el paro. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos por los parados? Los municipios que participan en el antiguo PER, en cierta manera, tienen una actuación más directa que los demás, aunque limitada a los trabajadores eventuales agrarios. El resto también puede, aunque de manera más indirecta. En esto somos radicales: las contrataciones directas de parados para que quiten hierbas de los jardines crean empleo los dos meses que están contratados. Esos planes de parados +nosequé ¿Ha habido un seguimiento para conocer que sucedió con ellos? La pregunta es retórica. Las soluciones son más difíciles de lo que parece en campaña y, a medida que el paro desciende aún lo son más. ¿Qué se encuentran nuestros municipios? Pues ya con bolsas de desempleo de larga duración, desempleados de 50 años o más y bajo nivel educativo que, precisamente por llevar tanto tiempo sin trabajo, tienden a perder influencia social. Se vuelven invisibles. Cuando la Corporación diseñe planes o políticas activas de empleo -en su campo- tendría que tenerlos en cuenta, aunque a veces calcular colectivos se hace a ojo. No obstante, una buena noticia, todos los municipios de Almería tienen menos paro que en las dos elecciones locales de 2011 y 2015.