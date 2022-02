La vuelta de Akieme

Rubi había logrado sacar el potencial de una plantilla de mucho nivel, pero faltaba una pieza de la cual no había sacado todo el brillo. Sergio Akieme fue el jugador con más minutos la pasada campaña y, tras el partido en Alcorcón, Centelles se ganó el puesto en el lateral izquierdo. El de Parla aguardaba en el banquillo esperando su oportunidad, que llegó ante el Ibiza. Su gran actuación le ha permitido continuar en el once frente a Málaga y Mirandés. Cinco meses llevaba sin encadenar tres titularidades seguidas. Un tiempo en el que no hemos disfrutado con regularidad de sus internadas por banda, de su conexión con los de arriba, de sus galopadas infinitas. Uno de los problemas que aquejaba el equipo de Rubi era la insistencia por el costado derecho, donde Pozo, Portillo y Robertone acaparaban el protagonismo de demasiados ataques. Con el '15' en el campo, ambas bandas quedan actualmente activadas para mejorar las prestaciones ofensivas. Evidentemente Sadiq condiciona todo con su presencia, pero Akieme complementa un hueco que Centelles, cuya temporada está siendo notable, en ocasiones no aprovecha con tanto vuelo por ese pasillo exterior. Su impacto era el necesario para los rojiblancos en días en los que el juego no ha sido de tantos quilates, pero que con jugadores como él encuentras muchos atajos para vencer. En el aspecto defensivo, el lateral ha cumplido en este tramo de febrero, recuperando nueve balones de media y solventando la fragilidad en los carriles, otro de los males del cuadro indálico en el 'enero negro'. Junto a Babic, el sector izquierdo ha alcanzado un sobresaliente pico defensivo que amenaza con alargarse en el tiempo. Sergio Akieme está de regreso en los meses más calientes del año. En este último tercio de campaña, parece que ha llegado su momento. La banda izquierda vuelve a ser propiedad del defensor. Ha vuelto en su mejor versión. El Almería sonríe. Los rivales tiemblan.