A vueltas con el esquema

Suele decir Juanma Lillo, una de esas personas que gusta escuchar por su peculiar visión de la vida y, en consecuencia, del fútbol, que el esquema con el que se salta al terreno de juego no es mucho más que una mera sucesión de números que, una vez el balón echa a rodar, se difumina fruto de los movimientos de los futbolistas, haciendo añicos la rígida pizarra. Pese a que no es complicado entender lo que el entrenador vasco quiere decir, lo cierto es que en el Almería sí parece que, por ahora, la formación adquiere una dimensión más importante de lo que debiera. Si el año pasado Rubi encandiló a los almeriensistas con un 4-3-3 reconocible y fácil de decir de carrerilla, esta temporada el técnico, consciente del salto de nivel y de las herramientas que posee, sorprendió con un 5-3-2 que, con sus altibajos, cuajó a nivel general durante las primeras tres jornadas. Tres centrales bien compenetrados, dos carrileros con vocación ofensiva y, sobre todo, dos jugadores extremadamente veloces, verticales y autosuficientes arriba eran las cartas de presentación de este Almería. Pero se marchó Sadiq y, con ello, todo cambió. Ni Sousa ni Baptistao parecían ser capaces, por sí solos, de asumir todo el peso ofensivo del equipo con la única compañía de Ramazani, por lo que hubo que alinearlos a ambos y, con ello, alterar ese esquema que solo había sido capaz de superar el Real Madrid. El resultado fue un equipo más frágil en defensa, que sufrió con los centros laterales y los balones en profundidad y que, para colmo, no cuajó en ataque, pese a ese incremento de delanteros. El lunes, frente a Osasuna, un plantel hecho y compacto, habrá que ver si Rubi vuelve al refugio de esa línea de cinco atrás. Para ello, se necesitará que El Bilal muestre más recursos al espacio de los que Sousa o Milovanovic parecen ofrecer. Si la nueva incorporación cuaja, la marcha de Sadiq será llevadera. Nunca una pieza fue tan importante. La esperanza de lo desconocido.