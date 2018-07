A vueltas con la fractura afición-presidente

En ipsum época de fichajes siempre mantengo la misma costumbre, la de no opinar sobre los jugadores que apenas conozco o tan solo escuché nombrar. La mayoría de aficionados son proclives a hacerse una idea de cómo juega este o aquel, en función de las referencias de representantes, de quienes los conocen o de algún video de un minuto. En mi caso prefiero esperar a ver en acción a los nuevos como Corpas, Giménez o César de la Hoz para opinar, pero llama la atención el cambio de rumbo. Se ha pasado de contratar jugadores veteranos de éxito a apostar por los que han jugado de forma continuada en categorías inferiores. O sea, de un extremo a otro, cuando en teoría en medio está la virtud. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, hasta un ascenso del Huesca o Eibar, con todos los respetos hacia ambos clubes, pero hay veteranos como Borja que aportaron y desconocidos que deslumbraron como Quique, que venía de jugar en el Guadalajara. Así que, ni tan clavo ni con tres pelucas, porque me da que se está volviendo a fichar por impulsos, amén de la escasez económica de una entidad que conforme pasan las temporadas mengua. Mientras, Corredera, estrella del filial, se va por la puerta de atrás. Por muchos discursos, declaraciones que se repiten cada pretemporada o monsergas varias, el presidente que públicamente expresó su deseo por vender, devaluando así su producto, se enfrenta a una temporada crucial para el club de toda una cuidad que, de momento, él preside accionarialmente. Cuidado con jugar con fuego tras tantas temporadas de satisfacciones, porque el club siempre se quedará en la tierra, mientras que los dirigentes vienen y van. La fractura afición/presidente a la que aludí en mi anterior misiva sigue estando ahí, porque ya casi nadie cree en un proyecto más que agotado y enrevesado. Desconozco el porqué de la no venta hasta hoy, pero intuyo que nuestro querido club necesita de alguien que le dé la vuelta como a un calcetín. Parafraseando a Alfonso Guerra, que no lo conozca ni la madre que lo parió. Falta hace.