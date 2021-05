No vuelven todos

Esta semana se ha anunciado una de las medidas más esperadas por los aficionados al fútbol: el regreso de la gente a los estadios tras más de un año alejados del césped. Sobrepasa lo absurdo que en auditorios, pabellones o centros comerciales se puedan ver aglomeraciones, siendo espacios cerrados, y que en un amplio recinto futbolístico al aire libre no se permita la entrada. Al principio tocaba callar por aquello de las prioridades. No era plan de estar con la cantinela del fútbol mientras las ucis estaban colapsadas y el país devastado. Pero poco a poco, y gracias a la ayuda de la vacuna, todo va normalizándose. Incluido el deporte. Sin embargo, esta apertura de los estadios ha provocado más queja que alivio, y es que solo se permitirá acceder a los partidos a los aficionados de aquellas comunidades en fase 1. Esto es, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Región de Murcia o Baleares. Precisamente, uno de los beneficiados es el Cartagena, que este martes volverá a tener público en su partido contra el Almería. Más allá del agravio comparativo que supone que en una misma competición unos clubes puedan disfrutar de su público y otros no, conviene preguntarse por la justicia de esta medida. ¿Es lógico cambiar, de pronto, las reglas del juego en el tramo más crítico de la temporada? ¿Por qué se toma una decisión así, a falta de tan pocas jornadas, en lugar de esperar a que acabe la competición? ¿No sería más sencillo que el público volviera en un torneo que arrancase desde cero? La cosa va más allá, y es que, en caso de colarse en play-off algún equipo perteneciente a una comunidad que cambie a fase 1 en unas semanas, podremos ver la ida con público y la vuelta a puerta cerrada, o viceversa. Por poner un ejemplo, si Cataluña pasase de fase, ¿sería justo que el Girona recibiera al Almería con su afición en un partido tan trascendente y, unos días más tarde, viajase a un Mediterráneo vacío? Reflexiones que deberían hacer pensar, porque dejar entrar a unos, pero no a otros, parece, cuanto menos, injusto.