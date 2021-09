SE ACABÓ EL SAINETE

La reciente historieta del París Saint-Germain y el Real Madrid o, más bien, el "pulso" entre sus dos máximos dirigentes, por fin ha terminado. No tengo ni idea del estado de ánimo de los seguidores de ambos equipos, pues entre otras razones ni tengo la más remota idea de fútbol, ni consigo que me guste. Lo que sí tengo claro es que, como empresario, yo no habría hecho el fichaje alternativo que ha hecho el presidente del Real Madrid. En esta vida, no basta con ser "un máquina" ni ser poderoso, ni conseguir ser "el primero de la clase". También hay que saber en qué momentos se debe estar callado y quieto.

Así mismo, hay que saber retirarse de la mesa -la que sea- en el momento oportuno: gran virtud. En resumen, estamos rodeados de personajes imprescindibles que no se han dado cuenta de lo bonito que es que te digan: "¡no te vayas todavía, no te vayas todavía, quédate por favor!