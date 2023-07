Nos pusieran cuando nos pusieran un examen, hasta que no estaba cerca, de estudiar: “ná de ná”. Me he acordado de “esa virtud que teníamos”, al leer que ADIF ha contratado, por 165 “minolles” de euros, con SACYR, la construcción del soterramiento del tren y la construcción de la nueva estación en Almería. Acabo de leerlo en este mismo diario, el viernes 21 de julio a las 15 horas. Es curioso que, este a modo de parto de los montes, haya ocurrido un viernes, un par de días antes de las elecciones. Muy curioso. Y que nadie se equivoque. Sencillamente me resulta curioso, porque confirma una vez más que las casualidades no existen, sino que son fallos de la ley del CAOS. ¡Hagamos más elecciones! Además, me he alegrado por San Valentín, de quién dice ¿la historia? ¿la leyenda? que parte de sus restos están en Almería, pues en la proyectada estación habrá una zona dedicada al amor, como adelanta el título del presente escrito: una zona de “kiss&train”, o sea, “beso y pa’l tren”, que yo prefiero esté dedicada al amor en lugar de a las prisas. Así que ¡salud y suerte! para Almería, SACYR, y los firmantes de lo de hoy.