Los siguientes datos los he sacado de una nota de prensa de hace unos días, de la AIReF, que es quien revisa las cuentas del Estado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mantiene en 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo. Casi 470.000 hogares con derecho a percibir el IMV, el 58% del total, no lo solicitaron en 2022, y el 69% de las solicitudes se denegaron. El coste anual efectivo del IMV, o sea, lo que ha gastado el gobierno en el IMV, fue de 1.900 millones de euros en 2022, el 47% de su potencial. La prestación está llegando a los hogares más vulnerables como evidencia el hecho de que el 62% de los beneficiarios lleva percibiendo la prestación desde 2020 y el 54% no habían percibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación. Concretando, que hay muchos hogares que tienen derecho al IMV y no lo piden. Que hay muchos hogares que llevan cobrándolo desde el 2020. Y que el gobierno se gasta menos de la mitad de lo que había dicho. ¡Vaya galimatías! Yo no entiendo nada.