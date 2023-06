Tres iPor una vez no voy a seguir las recomendaciones de Fundéu y, contra mis principios, voy a seguir usando el anglicismo “coworking”. Viene esto a cuentas de que Almería, aunque no ha recibido los réditos que se merecía y se merece, ha sido pionera en muchos temas. Uno de ellos y, que extrañamente ha pasado desapercibido, ha sido el invento de los coworking. Intento explicarme. Echemos la vista atrás y recordemos el Café Colón, el Café Español y el Puerto Rico, por poner los 3 ejemplos más representativos de su época.

¿Cuánto conocimiento comercial no había alrededor de esos veladores? ¿Cuántas cosechas de uva y de naranja no vendieron los agricultores a los exportadores en esos veladores? Y eso sin subastas electrónicas o de IA, como las que hay ahora.

Y, por si eso fuera poco, ¿cuántas operaciones de compra-venta de fincas no se llevaron a cabo en esos veladores? Y ello sin tener sobre el velador ninguno de los siguientes índices: FM, RC, ET, ECP, ELP, AT, MUB, ROA, … que, sin minusvalorarlos, ahora son imprescindibles. ¡Qué vamos a hacer! ¡Otra ocasión perdida!