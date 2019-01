Ambiente propicio

Me gusta leer. Tengo lecturas recurrentes y las tengo esporádicas, así como tengo otras señaladas para determinados momentos. Sencillamente leo, tanto en papel que es como más me gusta, como en artilugios electrónicos varios. Una de mis lecturas "de evasión" desde hace bastantes años es la revista Investigación y Ciencia. Para quien no la conozca le diré que, dicho con todos los respetos, es "como de sociedad, del corazón, de cotilleo", pero rigurosa y fiel en sus contenidos a su título.

En el número de Diciembre publica un artículo (elaborado en EE.UU) de John P. A. Ioannidis cuya entradilla: "La manera actual de invertir en ciencia no incentiva los mejores resultados", lo dice casi todo. De las dos páginas del artículo, entresaco dos apartados:

1.- En los trabajos publicados numerosos protocolos son opacos, e incluso a veces no se pueden reproducir muchos resultados de esos trabajos. "Y peor aún: no se premia a quienes sí comparten sus técnicas." Una parte de la solución que propone es: "exigir transparencia como requisito para la financiación.".

Y 2.- Sobre las "ansias" por publicar nuevos hallazgos se financian trabajos, pero no sus réplicas (verificación de resultados y métodos de los mismos). Hay pocos incentivos a favor y muchos en contra de la replicación, por lo que se corre el riesgo de publicar información falsa. Para solucionarlo propone que: "el ascenso de un científico no debería basarse solo en sus descubrimientos, sino también en su historial de replicaciones.".

A muchos nos ha pasado, de jóvenes y de no tan jóvenes, intentar reproducir un experimento y traumatizarnos por no conseguirlo, hasta que alguien nos explicó que ese experimento era imposible en las condiciones publicadas. O sea, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo me quiero referir a "los dineros" en estos días que hay "ambiente presupuestario" por casi todas partes.

Dicen que en cuestión de manejo de dinero (me gusta más dinero que fondos) lo que hay que tener siempre es rigor. Pero como la policía dice que "los malos van por delante", pues digo yo que para ponerles trabas ¿no se podría tener un poquito más de imaginación y establecer nuevos controles a los dineros, sobre todo los públicos, para evitar en todas partes situaciones parecidas a las que ha estudiado Ioannidis?. ¡Ah! y eso de pedir responsabilidades "al malo" es magnífico, pero lo que es el summnun es que las reconozca y asuma las consecuencias. El hecho de que "en todas partes cuezan habas" no es justificación para no intentar conseguirlo.