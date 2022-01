Como me he criado en trastiendas de tiendas y, en general, he pasado muchas horas de mi vida "en un negocio" (ahora establecimiento), me gusta mucho visitar a mi amigo Joaquín y echar con él un rato de charla, cotilleo, crítica y en general, compartir experiencias. En una de esas charlas me ha dado el trabajo hecho para escribir estas líneas sobre el desierto de Atacama en Chile. En Catalunya Press dicen que: "Montañas de ropa usada proveniente de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, acabaron en este vertedero al aire libre emitiendo gases tóxicos de su descomposición."Representa "la sociedad de usar y tirar y el consumismo extremo que dañan el planeta. Y muestran la desigualdad actual, pues muchas personas van en busca de prendas para vestir o revender" Habrá que continuar hablando de temas relacionados: el alto costo de la moda rápida, el uso de empleo infantil, así como cifras devastadoras sobre su inmenso impacto ambiental, comparable al de la industria petrolera.

Continuará…