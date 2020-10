Como en ocasiones anteriores quiero acercar la Historia a aquellos que les interesa y quizás que más la desconocen; para lo cual, he elegido un pequeño enclave del medio valle del Almanzora; Arboleas, es el pequeño terruño, donde vi la luz por primera vez. Arboleas es un pueblo situado en el margen derecho del rio Almanzora, en el cual" se ha producido un gran cambio económico, debido a la cantidad de gente de origen Británico que se ha asentado definitivamente en el pueblo; la economía de Arboleas dependía de pequeñas parcelas de regadío, acompañadas de terrenos de almendros y olivos de secanos, además con huertos de naranjos y limoneros que se compensaban con la ganadería y pequeños animales de origen domestico; una gran parte de sus habitantes emigraban a Alemania y Francia con el fin de complementar la economía doméstica. Todo este entramado fue en declive, dejando paso a una etapa definida por un polígono industrial que conto con varios negocios, que sumado a más de 4500 habitantes extranjeros, en su mayoría, han hecho de Arboleas un pueblo de servicios; por cierto, población que hoy en día ha cambiado su signo de procedencia, siendo la mayoría autóctona de Bélgica. De Arboleas, no hemos podido localizar su libro de Apeo, ni en la Real Chancillería de Granada; cuenta con 65,18 kilómetros cuadrados de extensión y en su trayectoria histórica con algunos hechos relevantes como fue la Batalla del Corral de Arboleas; en cuanto a la etimología de este vocablo se han dado varias versiones, la que sostiene D. José Gonzalez Pardo, sobrino de mítico sacerdote D. Juan Pardo Lorca, de extremada autoridad en la iglesia y en la villa y, que dice que en su origen árabe en un principio era Al-bereas y más tarde Al-breas, todo esto debido a la cantidad de árboles de la zona; pero más bien, pienso que son tesis derivadas de eruditos locales sin fundamento. El profesor García Ramos, sostenía basándose en Simonet que podría ser un topónimo derivado de la voz "BURY" (torre), con el significado de la torrecilla, posiblemente situada hoy en el cerro del castillo; pero cabe otra, también podría tener origen prerromano por el sufijo "EIA", en cualquier caso considero que es la forma que ofrece más veracidad. Yo mismo, he consultado el Catastro de Ensenada (Archivo Histórico Provincial), con la intención de conocer la población hacia 1750, siendo esta de unos 300 habitantes y, como curiosidad, de los cuales 16 eran viudas.