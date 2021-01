ÁRBOLES BAJAN, CEMENTO SUBE

Por regla general, lo único homogéneo en mis días es mi hora de levantarme: de noche, y que con las mismas me tomo un café solo, en el doble sentido de la expresión. Procuro escuchar la radio ¿o el radio? a esa hora.Después al ordenador, y lo primero ver los correos, donde esta mañana me he encontrado un magnífico ejemplar de la revista The Convesation que trata sobre uno de los temas que he estado pensando este fin de semana: lo que hay alrededor del bicho, además de la pandemia. La autoría corresponde a Juana Gómez Benito y a Angela Berrío Beltrán, ambas de la Universidad de Barcelona afirma que "El exceso de información sobre la pandemia ya ha hecho mella en nuestra salud mental. La exposición a la avalancha de información surgida en las redes sociales y medios de comunicación. […] La consulta de información se valora frecuentemente como positiva ante eventos estresantes de la vida, puesto que permite a la persona ganar un poco de control sobre la situación. Sin embargo, la consulta excesiva o el exponerse a información contradictoria o poco fiable, o centrada únicamente en aspectos negativos de la situación, puede llegar a generar problemas de salud mental tales como depresión o ansiedad."

También de la misma revista, el otro tema que quería traer aquí va de ecología y las barbaridades que hemos hecho los seres ¿racionales?

"Según un nuevo estudio publicado en la revista Nature por un equipo de investigadores del Instituto Weizman de Israel, El conjunto de lo construido por el hombre […] posee ya la misma masa que todos los organismos vivos del planeta. El empuje del hombre no deja de incrementarse, mientras que el de la naturaleza sigue menguando. El escenario de ciencia ficción de un planeta sometido a la ingeniería ya está aquí. […] Hace un par de años calcularon la masa de todos los organismos vivos del planeta, incluyendo la de los peces del mar, la de los microbios del subsuelo, la de los árboles de la tierra, la de los pájaros del cielo y mucho más. En este momento la biosfera de nuestro planeta tiene un peso de algo menos de 1,2 billones de toneladas (hablamos de masa seca, sin contar el agua), y de ella lo que más pesa son los árboles. De hecho, antes de que el ser humano iniciara la deforestación del planeta, el peso de los árboles era aproximadamente el doble (y en este momento sigue reduciéndose). […]

Para 2040 se espera que lo construido encima del mundo pese 3 veces más que la biomasa total del planeta: la felicidad de los tecnócratas. Todo acero y hormigón. ¿Cómo viviremos? ¿Eso es progreso?