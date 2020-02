POR LOS ÁRBOLES Y EL MONOLITO

Es un hecho sabido que cuando se carece de argumentos para rebatir una opinión se recurre al insulto y a la descalificación. A raíz de la decisión del alcalde y su equipo de gobierno de desmantelar la Plaza Vieja, muchos almerienses hemos manifestado, con el derecho que nos asiste de valorar su gestión pública, nuestro desacuerdo a que desaparezcan los árboles y el monumento a los mártires de la libertad. Unos los han hecho con su presencia física acudiendo a la llamada de distintas asociaciones y otros lo hemos expresado en artículos de opinión basándonos en argumentos que justifican nuestra postura. En todos ellos se hace referencia al beneficio que aportan los árboles en una ciudad tan soleada como Almería y, en cuanto al Monolito, se defiende su permanencia teniendo en cuenta su valor histórico describiendo con detalles su origen y su trayectoria. Como respuesta hemos recibido de la alcaldía a través de su gabinete de prensa, un panfleto firmado por uno de sus miembros donde, en lugar de exponer las ventajas del proyecto que tiene en marcha, se limita a insultar a los ciudadanos que somos contrarios a su elaboración, llamándonos pancarteros y zoquetes. Si tan claro tiene el alcalde el perjuicio que ocasionan los árboles y el monolito, nos podría haber transmitido a través de su emisario los beneficios que vamos a obtener con su demolición. Con respecto a los árboles, sobre los que no se hace referencia en el artículo, señalando los frutos que nos puede ofrecer el cielo raso o, en todo caso, la sustitución del verde por unos toldos de lona. Y con respecto al Monolito no lo menciona de forma expresa, sino que lo trata indirectamente de manera despectiva refiriéndose al "pinguruchismo oficial" para titular a quienes defendemos su permanencia en la plaza. Hay que tener en cuenta que se trata de un monumento que fue construido para honrar la memoria de unos liberales que dieron su vida en defensa de la libertad, que fue destruido en plena dictadura porque su presencia era incompatible con el régimen de Franco, y ha sido devuelto a su origen en democracia. Atendiendo al camino recorrido está muy claro su significado, quienes lo defienden y quienes lo detestan. Dicho esto, nada que objetar a que el alcalde tenga un gabinete de prensa para defender su gestión que debería de avalar aportando razones para convencer a quienes se muestran en desacuerdo. Cuando en este caso recurre al insulto, demuestra que no las tiene.