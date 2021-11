AVE a Almería, verdades y mentiras

Nadie dijo que fuera fácil que el AVE alcance a Almería. Una inversión de este calibre no es llegar y besar el santo. ¡Claro que no! Conectar la provincia por ferrocarril con Murcia para, desde allí caminar hacia Madrid o seguir por la costa hasta Francia es un sueño para los que aquí habitamos. Pero un sueño que cuesta sudor, lágrimas y años de reivindicaciones y presión a quienes nos gobiernan para hacerlo realidad.

No se trata aquí de recordar que la idea parte de finales del siglo pasado y hoy, casi tres décadas después, está empezando a cobrar forma sobre el terreno y algo más sobre el papel.

En los últimos años, los más recientes, hemos asistido atónitos a cómo el Gobierno de Zapatero, siendo secretario de Estado Jesús Miranda Hita, le daba un impulso increíble. Llegó Mariano Rajoy y la crisis de 2007 y la ilusión saltó en pedazos como un plato que se estampa contra el suelo. Con la debida paciencia y presión permanente, durante el periodo de Íñigo de la Serna al frente del ministerio de Fomento, los trabajos recibieron un impulso notable, aunque las obras, para que nos vamos a engañar, no avanzaron nada.

El regreso de los socialistas al poder, incluida la mejora económica, significó un nuevo impulso, nuevas formas e ilusiones renovadas, hasta hacernos creer que en esta ocasión lograríamos que los trenes de alta velocidad o velocidad alta, en doble vía en algunos tramos, que no en todos, surquen en esta década las tierras de la provincia.

Y en esas estamos. Pero no se engañen. El dinero es el que es y las prioridades de este gobierno son las que son. La primera prueba de la nueva ministra fue 'vender' a bombo y platillo la ampliación de el aeropuerto de El Prat -para eso si había dinero- y aquí todavía no la hemos visto.

Bien es cierto que en los presupuestos de 2021 y en los de 2022 figuran importantes partidas para la obra. Es verdad, no hay duda, de que los trabajos se iniciaron en algunos tramos, aunque con más racanería de la esperada. Cuando se pretende dar velocidad de crucero a una obra se consigue con partidas,- las había-, con trabajadores, con máquinas y con el convencimiento de que el proyecto urge y merece la pena. Pero aquí, no nos engañemos, también existen una serie de mentiras o falsedades, pongan ustedes el nombre. Llevan demasiado tiempo tratando de engañar a los incautos de esta tierra que somos capaces de ilusionarnos con poco. Pero nos lo ponen cada vez más difícil, por no decir imposible. Regresan los trabajos, escasos, por cierto, y llega la presidenta de Adif a tratar de calmar aguas y serenar ánimos. Pero viene con la mochila vacía, con las palabras de siempre, con las fechas que ya conocemos. En un mantra permanente de repeticiones, en la búsqueda de una tranquilidad por las obras que, la verdad, pocos los que aquí habitamos tenemos.