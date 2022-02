AVE almería, ilusión y desesperanza

Los optimistas, aquellos que siempre ven la botella medio llena o los políticos que giran en torno al Gobierno aplauden, y de qué manera, que el Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad (Adif AV) haya aprobado la adjudicación de las obras para la ejecución de la plataforma en el tramo comprendido entre Lorca y Pulpí, correspondiente a la línea Murcia-Almería.

El contrato correspondiente se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción y Acciona Construcción por un importe de 207.444.547,75 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 34 meses.

Y es que después de los miles de chuzos de punta que han caído en los últimos años en torno a este proyecto emblemático y necesario para la provincia, se atisba allá en lontananza un poco de luz al final del túnel. Entiendo que haya generado ilusión en aquellos que cada día cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de mantener viva la llama de unas obras deseadas, de unos trabajos esperados y de un compromiso roto en tantas ocasiones, que un pequeño paso sea casi tan importante como la llegada a la luna el 20 de julio de 1969 de la misión norteamericana Apolo 11, con el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin a la cabeza (ironía).

Quiero creer que el compromiso estatal sigue vivo, pese a que si ponemos en una balanza la ilusión generada en un platillo y en el otro la desesperanza, el fiel se inclina por este último con descaro. Hemos avanzado en adjudicaciones. Están todos los tramos, pero no veo que los trabajos avancen con la celeridad requerida en estos casos. No la percibo yo y tampoco la otean aquellos almerienses, encabezados por la Cámara de Comercio, que celebraron hace seis meses un gran acto reivindicativo con el hashtag #ObjetivoAlmeriaAVE. Y es que después de medio año, y pese a las buenas palabras, los compromisos y la adjudicación que les comento, quienes conforman este movimiento tienen la "mosca detrás de la oreja" (habla coloquial). Quiero decir que no las tienen todas consigo y ya preparan una nueva protesta, una nueva reivindicación (esperemos que no sea una fiesta) porque no hay nada que celebrar. Los pasos a dar, pienso, deben albergar mayor contundencia, dejarnos de paños calientes e insistir en la reivindicación que nos une. Las exigencias tienen que avanzar en compromisos gubernamentales, fechas y plazos y visita a esta tierra de la ministra. No para hacerse la foto y coger 'las de Villadiego', sino para pisar los trabajos y comprobar lo poco que hay y dejarnos de propaganda.

Por cierto, mañana viene el presidente Sánchez a Almería, visita un proyecto de geotermia en Níjar, que está muy bien, aunque no estaría demás que patee el trazado y compruebe de primera mano como avanza casi en vía muerta. Pero no lo esperen.