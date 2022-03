¡Qué AVE ni ava!

Ahora ya sé por qué Renfe ha excluido a la provincia de Almería, junto a la de Huelva, hermanada con nosotros en tanto olvido, en el itinerario del lujoso tren Al Andalus, que volverá a circular en primavera desde Sevilla, tras dos años suspendido por la pandemia. Y es que nosotros tenemos el tren a Granada, que como pudimos leer hace poco en este diario, nos ofrece uno de los recorridos más bellos que hay en España, según el prestigioso The Guardian, que habla de un viaje lento, pero cautivador. Con las vistas que ofrece hasta llegar a la capital nazarí, durante casi tres horas, ya vamos bien servidos. Además, a diferencia del Al Andalus, que es uno de los trenes turísticos con más fama del mundo, sí, pero que circula sólo durante mayo, junio, septiembre y octubre, éste a Granada lo tenemos todo el año y el billete es mucho más barato. ¿Que Renfe ha decidido que no pise nuestra provincia ni un puñetero turista de todos los que viajarán por Andalucía a bordo de ese maravilloso hotel de 5 estrellas sobre raíles, con vagones concebidos a semejanza del mítico Orient Express? Bueno, vale, pero alguno de los japoneses que visitan a diario la Alhambra igual se equivoca un día de andén y aparece por la Intermodal un tanto despistado, y con un turista, o dos, ya nos apañamos. Es que lo queremos todo. Y no sólo tenemos uno de los trenes con más belleza en su trayecto, sino que encima contamos con otro que goza de la mayor emoción: el que sale a Madrid es mucho más emocionante que el tren de la bruja, ni punto de comparación. En este último, si lo coges a menudo, ya casi adivinas cuándo y cómo te va a asustar la de la escoba, y no te causa tanta impresión; en cambio, el que va a Madrid tiene mucho más suspense: nunca sabes si la locomotora se estropeará antes o después de la estación de Linares-Baeza, si entonces traerán otra o vendrá un autocar que proseguirá viaje hasta Valdepeñas o Alcázar para coger allí otro tren, o si te llevarán directo a Madrid por carretera; y con imponderables menos graves siempre es un misterio si habrá un retraso de veinte minutos o de hora y media, y si podrás hacer el trasbordo previsto en Chamartín, o llegar sin demora a Barajas para tomar un vuelo ya reservado.