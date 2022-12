El AVE ya se ve

Después de muchísimos años, para mí demasiados, por fin los almerienses de la capital estamos viendo las obras del AVE con Murcia en nuestro término municipal. Sí, las obras del AVE ya se ven. Se ven cuando circulas por la A-7 o cuando subes hacia el PITA desde la rotonda de El Alquián.

Los almerienses llevamos muchos años esperando comunicaciones dignas que nos unan con la capital de España porque es cierto que tanto el precio como la frecuencia de los vuelos entre Almería y Madrid son mejorables y la duración del trayecto en tren es excesiva. Llevan toda la razón quienes desde los distintos colectivos económicos o sociales reivindican la necesidad de mejorar las conexiones de Almería con el resto de España y presionan a las distintas administraciones con competencias para que aceleren la ejecución de todas las actuaciones comprometidas con Almería y su provincia.

Pero de lo que no debe quedar dudas es de qué gobiernos han dado los impulsos necesarios que precisa una infraestructura de la envergadura del AVE Murcia-Almería para que hoy esas obras sean una realidad. En primer lugar, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con el almeriense Jesús Miranda Hita como subsecretario de Fomento, época en la que se ejecutaron obras de ingeniería tan complejas como los túneles de Sorbas que luego el Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del PP tapió, y, en segundo lugar, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. En estos años se han invertido más de 1.000 millones de euros y la previsión es que las obras estén culminadas para el año 2026. Es, por tanto, indudable que han sido los gobiernos socialistas los que han impulsado que el AVE llegue a nuestra provincia y a nuestra ciudad.

El tramo del AVE Murcia-Almería que presenta un mayor retraso es la segunda fase de la integración del ferrocarril en Almería capital: el soterramiento. Al igual que ocurrió cuando se tapiaron los túneles, el PP ha enmudecido. No hemos oído a ninguno de sus representantes aclarar por qué la Junta de Andalucía aún no ha anunciado qué parte va a aportar a la financiación de este proyecto, porque el compromiso del Ayuntamiento y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva meses sobre la mesa. La alcaldesa está perdiendo mucho tiempo en utilizar esa sintonía que dice tener con la Junta de Andalucía para que el soterramiento, una obra trascendental no solo para la llegada de la alta velocidad, sino también para el futuro desarrollo de la ciudad de Almería, no sufra ni un solo día de retraso más.